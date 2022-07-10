Владимир Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 10 июля, поздравил народного артиста РФ Юрия Стоянова с 65-летием, обратив внимание на его востребованность, а также мастерство импровизации. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с 65-летием. Вас - одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации - знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа», - сказано в поздравительная телеграмма российского президента.

Путин пожелал Стоянову благополучия, здоровья, а также воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов. Глава государства назвал главным секретом «неизменного успеха» народного артиста его профессионализм, а также «прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям».

Юрий Стоянов получил широкую известность благодаря участию в юмористической телепередаче «Городок», который был отмечен премией ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа».