Кандидат в премьер-министры Британии объяснил свое предложение выслать из страны всех россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентарий Том Тугендхат, который объявил о своем намерении участвовать в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, объяснил сделанное ранее заявление о том, что британским властям необходимо выслать из страны всех российских граждан, уточнив, что не имел в виду россиян, «ставших частью общества», а также тех, кому может грозить опасность на родине.

«Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении … Нам необходимо обеспечивать безопасность британцев, и поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан», - заявил политик в интервью телеканалу Sky News

Тугендхата также назвал «совершенно очевидным» тот факт, что Великобритания не нуждается в перезагрузке отношений с Россией, а должна дать понять, что намерена защищать свои интересы.

Кандидат в премьер-министры заявил о своем желании защищать тех россиян, которые находятся в Великобритании на законных основаниях, и, «бесспорно, стали частью общества». «Вместе с тем я хочу гарантировать, что люди, представляющие угрозу и подрывающие нашу безопасность, не найдут здесь убежища», - добавил он.