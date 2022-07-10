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В мире10 июля 2022 11:22

Замминистра на Украине стала молодая девушка без опыта работы

Зарплата молодой девушки оказалась выше, чем у главы государства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замминистра на Украине стала молодая девушка без опыта работы

Замминистра на Украине стала молодая девушка без опыта работы

Фото: из соцсетей

Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики стала 25-летняя Анна Сергеева, которая прежде никогда не работала в госсекторе.

Как передает издание «Украинские новости», зарплата молодой девушки оказалась в два с половиной раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского, - 68 600 гривен в месяц. В то время кога глава государства получает 28 тысяч гривен.

Отмечается, что до назначения на должность замминистра Анна Сергеева в течение трех лет руководила ООО «Сервис Ревизор», которое занимается, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, предоставлением услуг салонами красоты и парикмахерскими.

В министерстве социальной политики заявили, что новый замминистра в последние четыре года активно занималась общественной деятельностью, помогая детям с физическими и ментальными нарушениями, а также сиротам и одиноким людям пожилого возраста.