Замминистра на Украине стала молодая девушка без опыта работы Фото: из соцсетей

Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики стала 25-летняя Анна Сергеева, которая прежде никогда не работала в госсекторе.

Как передает издание «Украинские новости», зарплата молодой девушки оказалась в два с половиной раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского, - 68 600 гривен в месяц. В то время кога глава государства получает 28 тысяч гривен.

Отмечается, что до назначения на должность замминистра Анна Сергеева в течение трех лет руководила ООО «Сервис Ревизор», которое занимается, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, предоставлением услуг салонами красоты и парикмахерскими.

В министерстве социальной политики заявили, что новый замминистра в последние четыре года активно занималась общественной деятельностью, помогая детям с физическими и ментальными нарушениями, а также сиротам и одиноким людям пожилого возраста.