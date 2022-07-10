Володин считает, что без спецоперации на Украине мир стоял бы на пороге "большой войны" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин не считает, что мир находится на пороге «большой войны». По его словам, этого удалось избежать за счет специальной военной операции, которую Росси начала на Украине.

«Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны ... Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, ... мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», - заявил парламентарий в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого показала «Дума ТВ».

Володин заявил, что западным странам было невыгодно разрешить «сегодняшнюю ситуацию мирными средствами». По его словам, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был «один из таких апологетов развития ситуации через военные действия» и «не сторонник мира». Как считает спикер Госдумы РФ, такие западные политики «не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал».

Напомним, ранее Володин заявил, комментируя отставку Джонсона, заявил, что тот стоит за обстрелами российских мирных городов.