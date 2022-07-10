КНДР произвела несколько пусков из реактивных систем залпового огня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея в воскресенье, 10 июля, произвела несколько пусков ракет, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Как заявляют военные Южной Кореи, военные страны заметили несколько следов, предположительно, от реактивных систем залпового огня в воскресенье, 10 июля, примерно в 12:30 по московскому времени. В Сеуле сообщили, что южнокорейские военнослужащие усилили наблюдение и на данный момент находятся в полной боевой готовности.

Напомним, в середине июня СМИ со ссылкой на источник в Министерстве объединения Южной Кореи говорили о том, что Северная Корея готова к проведению ядерного испытания в любое время, если лидер страны Ким Чен Ын того захочет. Незадолго до этого в КНДР сообщили о готовности применить ядерное оружие в случае «военной конфронтации» с Республикой Корея.