Володин считает, что премьер Британии Джонсон причастен к ударам по мирным территориям России

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что ушедший в отставку премьер Британии Борис Джонсон "во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ", его должен ожидать суд.

"Нельзя быть клоуном, занимая такой пост. На наш взгляд, он (Борис Джонсон - прим. ред.) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям России. Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы наносились удары именно по мирным городам, что тут дальше говорить. Его должен ожидать суд", - заявил Володин сегодня, 10 июля, в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Украина ударила по Белгороду и Курску ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-143. Удар был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.