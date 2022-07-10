Россия переводит в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ переводит в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот. Базовая цена для пшеницы составляет 15 тыс. рублей за 1 тонну, ячменя и кукурузы - 13 875 рублей. Эта мера позволит поддержать экспорт продукции агропромышленного комплекса, сократив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, сообщает РИА Новости.

Как считают эксперты, это решение вписывается в политику дедолларизации.

“Слишком сильная волатильность валютного курса и высокие котировки сырья привели к неопределенности на рынке. Таргетирование цены проще для расчетов. При этом мы видим, что ориентируются на 75 рублей за доллар - комфортный показатель для наполнения бюджета”, - пояснил агентству Степан Сумин, управляющий активами Cresco Сapital.

РИА Новости также напоминает, что большая часть экспортных контрактов заключены в валюте, но по причине санкций осуществление платежей часто становится проблемой.

Ранее сообщалось, что правительство России перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли.