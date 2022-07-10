Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 июля 2022 14:45

Глава ГТС Украины" Макогон негативно воспринял решение Канады вернуть турбину "Северного потока"

Он назвал ситуацию “плохим прецедентом”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава ГТС Украины" Макогон негативно воспринял решение Канады вернуть турбину "Северного потока"

Глава ГТС Украины" Макогон негативно воспринял решение Канады вернуть турбину "Северного потока"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал “плохим прецедентом” решение властей Канады вернуть турбину "Газпрому" для "Северного потока".

"Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но его логика понятна. Канада возвращает турбину, и планируется, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", - написал Макогон на своей странице в соцсетях.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что власти Канады уже приняли решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По данным источника агентства, решение вернуть турбину уже окончательно принято, турбину отправят в Германию, которая после доставит ее "Газпрому".

Также ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение властей Канады передать газовую турбину для трубопровода "Северный поток".