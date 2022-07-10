Глава ГТС Украины" Макогон негативно воспринял решение Канады вернуть турбину "Северного потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал “плохим прецедентом” решение властей Канады вернуть турбину "Газпрому" для "Северного потока".

"Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но его логика понятна. Канада возвращает турбину, и планируется, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", - написал Макогон на своей странице в соцсетях.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что власти Канады уже приняли решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По данным источника агентства, решение вернуть турбину уже окончательно принято, турбину отправят в Германию, которая после доставит ее "Газпрому".

Также ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение властей Канады передать газовую турбину для трубопровода "Северный поток".