Times: Украина хочет через суд конфисковать приписываемую России недвижимость в Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска, чтобы добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают РФ.

"Украина также рассматривает возможность судебного иска о вступлении во владение 18 объектами недвижимости, стоимость которых, возможно, составляет 100 миллионов фунтов стерлингов", - указывается в публикации издания Times, которое ссылается на собственное расследование.

Также отмечается, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.

Ранее Рада приняла закон о конфискации имущества у поддерживающих спецоперацию на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.