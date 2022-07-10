Захарова назвала бойкотом России отъезд главы МИД Британии Трасс перед заседанием G20

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" делегации от России отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания "двадцатки" на Бали.

"Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации - уехала накануне", - отметила дипломат в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "Россия-1".

Напомним, Трасс покинула Индонезию на фоне отставки британского премьер-министра Бориса Джонсона. Она является одним из претендентов на должность нового главы правительства. Как сообщали британские издания, Трасс отправилась "вербовать сторонников" перед внутрипартийным голосованием тори.

Ранее сообщалось, что Захарова связала отставку премьера Британии Джонсона с помощью Украине. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова Зеленского о "недостаточной" поддержке США.