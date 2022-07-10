Двое взрослых и грудной ребенок пострадали во время сильного урагана в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в результате сильного урагана пострадали уже минимум три человека - на них упали деревья. В частности, среди пострадавших оказался грудной ребенок.

Ствол обрушился прямо на четырехмесячного ребенка, уточнил канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел недалеко от кафе в саду Эрмитаж в Каретном ряду. О состоянии ребенка и степени тяжести полученных травм пока не сообщается.

Все пострадавшие были госпитализировали с травмами, им оказывают медицинскую помощь. В ряде районов российской столицы буря также срывает крыши зданий, идет сильный град. В аэропортах Москвы задерживается большое число рейсов.

Напомним, несколькими днями ранее - 7 июля, на Москву тоже обрушился настоящий ураган. Он принес массу неприятностей горожанам и много работы коммунальщикам: тут и там сносило дорожные знаки, ограждения и плохо закрепленные предметы.