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Политика10 июля 2022 15:48

Кадыров сообщил, что за один бой на Украине уничтожают свыше 100 националистов

Глава Чечни пригласил сомневающихся в этом побывать на линии соприкосновения
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в течение одного боя в ходе военной спецоперации на Украине уничтожается более 100 националистов, и пригласил тех, кто в этом сомневается, побывать на линии соприкосновения.

"За один только бой в среднем к Бандере отправляется более 100 нациков, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани. Это факт, который постоянно подкрепляется достоверными разведданными. Именно так осуществлялась зачистка всей Луганской Народной Республики - грамотно, оперативно и четко", - отметил Кадыров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.