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Политика10 июля 2022 16:06

Песков сообщил, что у Кремля пока нет позиции по идее ЛДПР заменить "президента" на "правителя"

Это новая идея, отметил пресс-секретарь российского президента
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Кремля в настоящее время нет позиции по инициативе ЛДПР заменить в России понятие "президент" на "правитель".

"Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет", - сказал сегодня, 10 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее ЛДПР.

Ранее представители Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выступили с инициативой заменить иностранный термин “президент” на “правитель”, пока такое название должности не успело закрепиться окончательно. По словам авторов предложения, россиян гораздо привычнее словосочетание “глава государства” или термин “правитель”.

Также ранее представители фракции ЛДПР обратились к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Они предложили выпустить в России ограниченный тираж купюр или монет с портретом умершего политика Владимира Жириновского. По словам главы пресс-службы ЛДПР Александра Дюпина, в ЛДПР хотели бы поместить изображение политика на купюрах 100 и 200 рублей.