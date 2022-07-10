Один человек погиб в результате урагана в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В медучреждения Москвы из-за последствий непогоды доставлены уже 10 человек с травмами различной тяжести, один человек погиб, сообщил мэр города Сергей Собянин.

“В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим.

Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Будьте внимательны и осторожны”, - написал в своем Телеграм-канале Собянин.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и грудной ребенок пострадали сегодня, 11 июля, во время сильного урагана в Москве. Из-за мощного ветра на них обрушились деревья. Отмечалось, что все пострадавшие были госпитализировали с травмами, им оказывают медицинскую помощь. В ряде районов российской столицы буря также срывает крыши зданий, идет сильный град.