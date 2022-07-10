Siemens сообщила, что планирует максимально быстро доставить турбину для "Северного потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В компании Siemens заявили, что намерены "как можно скорее" доставить турбину для "Северного потока".

"Наша цель - как можно оперативнее доставить турбину к месту ее эксплуатации", - цитирует Reuters слова из заявления компании.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что власти Канады уже приняли решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По данным источника агентства, решение вернуть турбину уже окончательно принято, турбину отправят в Германию, которая после доставит ее "Газпрому".

Также ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение властей Канады передать газовую турбину для трубопровода "Северный поток".

При этом глава ГТС Украины" Макогон негативно воспринял решение Канады вернуть турбину "Северного потока". Он назвал ситуацию “плохим прецедентом”.