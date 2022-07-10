Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада должны рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, считает финский историк Юсси Ялонен, его цитирует издание Verkkouutiset.

"Пока стратегия западных государств, состоящая в том, чтобы снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, потерпела неудачу", - отметил ученый.

Также он добавил, что Украина не сможет "победить" Россию при подобном участии Запада. Ялонен подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться и реализует свои задачи.

"Рано или поздно государства Евросоюза или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства", - подытожил историк.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года можно прочитать здесь.