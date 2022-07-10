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В мире10 июля 2022 19:29

Байден снял крепления с педалей своего велосипеда после падения

Из-за удерживающих ступни ремней американский лидер ранее упал с велосипеда
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден упал с велосипеда

Джо Байден упал с велосипеда

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что на его велосипеде теперь нет удерживающих ступни ремней - из-за них он упал три недели назад.

"Я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей", - рассказал Байден, подъезжая к журналистам на одной из велопрогулок.

Напомним, Джо Байден упал с велосипеда в середине июня этого года, когда подъезжал к журналистам. Глава государства пояснил, что не смог вовремя достать ногу из крепления. После падения Байден не получил травм и не обращался за помощью к врачам, отметив, что чувствует себя превосходно.

Ранее сильный ветер и осадки чуть не стали причиной падения американского лидера с трапа - спускаясь с "борта номер один" глава Соединенных Штатов Джо Байден покачнулся и схватился за поручни. Инцидент произошел в понедельник, 3 января 2022 года. Джо Байден намеревался вернуться в Белый дом из штата Дэлавэр, но из-за погоды самолет пришлось сажать на военной базе Эндрюс.