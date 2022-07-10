Бывший президент Польши призвал "сократить" население России до 50 миллионов человек. Фото: DPA/TASS

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал "сократить" население России до 50 миллионов человек.

"Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов", - цитирует заявление политика издание Le Figaro.

По мнению экс-президента, смена политического строя в России "позволит обеспечить безопасность" в мире.

До этого Валенса признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сферы своего влияния при помощи таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Но, как отметил он, Соединенные Штаты и Европа "имеют на это право", так как якобы реализуют свои амбиции "демократическим" путем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что само существование России является раздражителем для коллективного Запада. Он добавил, что государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов

Кстати, до этого колумнист "Комсомольской правды" порассуждал о том, почему к нашей стране так скверно относятся западные соседи, когда речь идет о юбилеях, мемориалах, военных победах и прочем великом прошлом.