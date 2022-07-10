Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

"Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, по его словам, он не видит смысла отказываться от возможности общения с президентом России Владимиром Путиным на фоне спецоперации на Украине.

"Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным", - отметил Шрёдер.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома после встречи президента США Джо Байдена с канцлером ФГГ Олафом Шольцем заявил, что Соединенные Штаты и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.