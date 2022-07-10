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Политика10 июля 2022 20:26

Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Также он отказался прерывать контакты с президентом России Владимиром Путиным
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

"Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, по его словам, он не видит смысла отказываться от возможности общения с президентом России Владимиром Путиным на фоне спецоперации на Украине.

"Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным", - отметил Шрёдер.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома после встречи президента США Джо Байдена с канцлером ФГГ Олафом Шольцем заявил, что Соединенные Штаты и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.