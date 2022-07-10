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Политика10 июля 2022 20:58

Посольство России заявило, что считает необоснованными претензии Украины на недвижимость РФ в Лондоне

Отмечается, что помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Посольство России заявило, что считает необоснованными претензии Украины на недвижимость РФ в Лондоне

Посольство России заявило, что считает необоснованными претензии Украины на недвижимость РФ в Лондоне

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посольство России считает необоснованными претензии, которые Украина может заявить на принадлежащую РФ недвижимость в Лондоне.

"Как единственная страна - правопреемник СССР, Россия приняла права на советскую собственность за рубежом и, в отличие от Украины, выплатила все советские долги. Претензии Украины не имеют никаких оснований в международном праве", - заявили в дипломатическом ведомстве ТАСС.

Помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска, чтобы добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают РФ.Также отмечалось, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.

До этого стало известно, что российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции "тревожную кнопку". До этого Келин заявил, что британские власти своими действиями "уничтожили основную часть" отношений между нашей страной и Соединенным Королевством, на сегодняшний день сотрудничество сохраняется "преимущественно в экономической и культурной сферах".