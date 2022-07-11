"Ни интеллекта, ни мудрости": в Совфеде ответили на призыв экс-президента Польши "сократить" население России Фото: DPA/ТАSS

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о населении России.

"Ну что здесь можно сказать. Бывший электрик Гданьской судоверфи, волею судьбы возглавивший оппозиционный властям профсоюз "Солидарность", со временем даже побывал в должности президента Польши. Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов", - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне экс-президент Польши Лех Валенса призвал "сократить" население России до 50 миллионов человек. По его словам, в России следует "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить государство или сократить численность его населения до 50 миллионов человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что само существование России является раздражителем для коллективного Запада. Он добавил, что государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов

Кстати, до этого колумнист "Комсомольской правды" порассуждал о том, почему к нашей стране так скверно относятся западные соседи, когда речь идет о юбилеях, мемориалах, военных победах и прочем великом прошлом.