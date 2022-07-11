"Известия": в России предложили ввести лимит на покупку дизтоплива для иностранцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Национальную ассоциацию грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс".

За топливо, приобретенное сверх лимита, предлагается брать компенсацию по цене и продавать его по европейской стоимости, которая в полтора раза выше российской. Отмечается, что такая инициатива была выдвинута бизнесом в качестве ответных мер на нарушения транспортных договоренностей по Калининграду со стороны Литвы и Европейского союза (ЕС).

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года. Он допустил, что в Евросоюзе могут ввести норму потребления топлива.

Кстати, например в Британии, средняя цена литра топлива достигла 182,3 пенсов, а дизельное топливо - 188,1 пенс за литр. Таким образом, за полный бак (55 литров) рядовому британцу придется выложить порядка 100,27 фунтов за бензин (7600 рублей) или 103,43 за дизель (7830 рублей).