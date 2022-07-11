РИА Новости: морпехов ВСУ обучали по инструкциям для чеченских террористов Фото: REUTERS

В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружена инструкция для террористов, составленная при учете опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов, сообщает корреспондент РИА Новости.

В ведении указано, что документ был "захвачен в результате оперативных мероприятий в Чеченской Республике". В нем указано, что инструкция "может быть полезна думающим офицерам".

По данным издания, наличие таких инструкций может говорить о том, что украинских военных заранее готовили к террористическим действиям.

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