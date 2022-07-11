Британский депутат Чишти заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский парламентарий Рехман Чишти стал 11-м кандидатом на пост главы правящей Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу парламентария в социальных сетях.

"Для меня важны основанный на амбициях консерватизм, свежие идеи и новая команда, которая сможет вдохнуть жизнь в нашу великую страну и вести ее вперед", - приводит его слова издание.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".