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Политика11 июля 2022 0:12

Лавров напомнил, что СССР доставлял гуманитарную помощь в Саудовскую Аравию

Об этом он сказал в интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященном первому советскому консулу Кариму Хакимову
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Лавров напомнил, что СССР доставлял гуманитарную помощь в Саудовскую Аравию

Лавров напомнил, что СССР доставлял гуманитарную помощь в Саудовскую Аравию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, как СССР помогал Саудовской Аравии, когда та была молодым государством.

"Страна жила достаточно бедно. Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи", - сказал он в интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященном первому советскому консулу Кариму Хакимову.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России не о чем разговаривать со странами Запада, если они собираются "победить на поле боя".

"Если он (Запад - ред.) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу", - подчеркнул Лавров.