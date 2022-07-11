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Авто11 июля 2022 0:30

Россиянам рассказали, когда упадут цены на бензин

Эксперт Ашихмин заявил, что стоимость бензина на АЗС в России может снизиться через полгода
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали, когда упадут цены на бензин

Россиянам рассказали, когда упадут цены на бензин

Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперт топливного рынка, президент некоммерческого партнерства "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин заявил, что стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода.

Эксперт объяснил, что внутреннее избыточное предложение сформировалось из-за трудностей, которые испытывают экспортеры.

"На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли", — отметил он.

Топливо не дешевеет для россиян, поскольку владельцы АЗС обеспокоены, что динамика оптовой стоимости изменится, добавил специалист.

"Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз", – сказал он в интервью радио Sputnik.

В последнее время цены на топливо стали снижаться. Например, по данным Росстата, с 9 по 15 мая 2022 года падение составило в среднем одну копейку, но в некоторых регионах показатели доходили до 2,4%. За литр АИ-92 просят 47,32 рубля, литр АИ-95 обходится автомобилисту в среднем в 51,39. Стоимость АИ-98 не изменилась – 60,2 рубля. А вот дизель подорожал на одну копейку – 54,5 руб.