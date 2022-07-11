Сенатор Пушков заявил, что при помощи санкций Германия «рубит сук, на котором сидит» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков высказался об остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание и опасения ФРГ о прекращении поставок топлива из России.

"Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, неслучайно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стремилась усилить этот козырь за счет газопровода "Северный поток — 2" – "даже вопреки США".

"Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно", - добавил Пушков.

До этого сообщалось, что в Германии зарегистрировали рекордный за последние 50 лет рост цен на топливо. Так, стоимость светлого мазута подскочила почти в два с половиной раза.

Как писал сайт KP.ru, руководство концерна BASF задумалось о закрытии крупнейшего в мире химического комплекса, распложенного в немецком Людвигсхафене и состоящего из 200 заводов, из-за нехватки газа. Около 60% голубого топлива, потребляемого BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, а остальные объемы превращаются в сырье для производства химической продукции, в том числе аммиака и ацетилена.