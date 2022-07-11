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В мире11 июля 2022 1:00

Сенатор Пушков заявил, что при помощи санкций Германия «рубит сук, на котором сидит»

Пушков высказался об остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание и опасения ФРГ о прекращении поставок топлива из России
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Сенатор Пушков заявил, что при помощи санкций Германия «рубит сук, на котором сидит»

Сенатор Пушков заявил, что при помощи санкций Германия «рубит сук, на котором сидит»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков высказался об остановке газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание и опасения ФРГ о прекращении поставок топлива из России.

"Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, неслучайно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стремилась усилить этот козырь за счет газопровода "Северный поток — 2" – "даже вопреки США".

"Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно", - добавил Пушков.

До этого сообщалось, что в Германии зарегистрировали рекордный за последние 50 лет рост цен на топливо. Так, стоимость светлого мазута подскочила почти в два с половиной раза.

Как писал сайт KP.ru, руководство концерна BASF задумалось о закрытии крупнейшего в мире химического комплекса, распложенного в немецком Людвигсхафене и состоящего из 200 заводов, из-за нехватки газа. Около 60% голубого топлива, потребляемого BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, а остальные объемы превращаются в сырье для производства химической продукции, в том числе аммиака и ацетилена.