Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах" Фото: Архив "КП"

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что министр экологии и природных ресурсов края Алексей Кумарьков получил строгий выговор за эмоциональные высказывания по поводу туристов, которые прилетают в регион в рамках бюджетных путевок.

"По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову. Хочу подчеркнуть - за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор назвал такие высказывания "откровенно хамскими" и отметил, что хочет, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение.

Напомним, глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов "нищебродствующей саранчой", не согласившись при этом с расчетами, сделанными вице-президентом Российского союза туриндустрии Ольгой Санаевой, согласно которым стоимость недельного тура на Камчатку обойдется в 45 тысяч рублей.

По его словам, на 45 тысяч рублей туристам в Петропавловске-Камчатском можно только "глотать слюну, глядя на ценники".

"Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?", - заявил министр.

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