"Известия": в России хотят отменить акциз для металлургов Фото: REUTERS

В России планируется отменить акциз на жидкую сталь — такую инициативу в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента.

Согласно прогнозу экспертов, этот шаг поможет уменьшить издержки застройщиков из-за удешевления металла, но резкого снижения стоимости недвижимости ожидать не стоит.

Директор по работе с госорганами компании «Северсталь» Андрей Леонов объяснил, что на фоне санкций акциз приводит к убыткам металлургов, а из-за роста себестоимости производства на 50% к текущем году они были поставлены на грань выживания.

Ранее сообщалось, что Минфин России готовит поправки к законопроекту об акцизе на жидкую сталь. По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, ко второму чтению планируется дополнить проект поправками об освобождении от соответствующего налога машиностроительных заводов, которые производят выплавку стали самостоятельно.

До этого KP.ru писал, что доходы металлургов в России за прошлый год выросли в разы. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов, отметив, что таким образом металлурги получили 100 млрд рублей сверхприбыли, которые должны вернуть в бюджет страны.