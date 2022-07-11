Что произошло в ночь на 11 июля

Министр обороны Украины Резников заявил, что Зеленский приказал ВСУ "отвоевать юг страны" Фото: REUTERS

Украина собирает миллионную армию с целью отвоевать юг Украины, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он уточнил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал ВСУ “отвоевать оккупированные прибрежные районы”, которые играют важную роль для экономики страны.

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