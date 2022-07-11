Fox News: Байден не смог убедить американцев в причастности Путина к подорожанию топлива Фото: REUTERS

Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что американцы не верят утверждениям президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране.

"Американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала (срока. – прим. ред.) этой администрации", - сказал он.

Мюррей отметил, что нынешнее американское руководство проводит "идеологически обусловленную" энергетическую политику.

Ранее президент Соединенных штатов Америки Джозеф Байден обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

Как писал сайт KP.ru, самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.