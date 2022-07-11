Боррель заявил, что точка зрения ЕС о военной операции на Украине не преобладает среди стран G20 Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель заявил, что позиция организации и государств G7 о спецоперации России на Украине пока не является ключевой среди «Большой двадцатки» (G20).

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», - сказал написал он в блоге после саммита на уровне министров стран G20.

Боррель отметил, что в марте 140 стран выступили против спецоперации России на Украине, но мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса расходятся

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.