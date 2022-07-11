Встречавшая российские войска в Лисичанске девушка подверглась травле со стороны украинцев Фото: Архив "КП"

15-летняя жительница Лисичанска по имени Полина, встретившая союзные войска, стала жертвой травли в соцсетях.

В украинских пабликах Полину стали называть "предательницей", припомнив, что она пела украинские песни. По словам девушки, в колледже у неё была музыкальная группа, но она могла выступать на местных конкурсах только на украинском языке — выбора ей не давали, а идти против таких правил она боялась.

"Выбор есть, но при этом его нет. Всё, что касается политики, у нас было дома. Выходишь из дома — лучше об этом не говорить", - призналась девушка в беседе с RT.

Напомним, в начале июля 2022 года, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль город Лисичанск в Луганской народной республики. По словам главы Чечни, российские военные уверенно и быстро осуществили штурм города, не встретив особого сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины.

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