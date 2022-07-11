Адмирал Чекмасов заявил, что обратная милитаризация острова Змеиный ВСУ невозможна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов заявил, что обратная милитаризация острова Змеиный ВСУ невозможна.

"Что касается ВСУ, то обратная милитаризация острова при отсутствии господства в воздухе и на море это чистой воды авантюра, как и принимавшиеся попытки высадить на него десант. Без достижения указанных условий, а им их уже никогда не достичь, захват и последующее удержание острова невозможны", - сказал он в беседе с "Газета.ru".

По словам адмирала, овладение и присутствие войск России на острове Змеиный было вполне объяснимо в рамках специальной военной операции.

Напомним, в качестве шага доброй воли Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и в четверг вывели находившийся там гарнизон. Как передают "Известия", это решение "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".

Кстати российский военный эксперт Константин Сивков заявлял, что решение России вывести военный гарнизон с острова Змеиный в Черном море обусловлено определенными важными факторами. Москва же неслучайно пошла на такие меры. Все дело в смене стратегических планов, согласно которым будет осуществляться продолжение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, передает ФАН.