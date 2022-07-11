Адмирал Чекмасов считает, что Украина не может самостоятельно решить проблему с минами в Черном море Фото: REUTERS

Военный эксперт, контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов считает, что Украина не может самостоятельно решить проблему с минами в Черном море.

"Сколько мин было сорвано с минрепов весенним штормом и где они – никто не скажет. Обнаруженные, как известно, были обезврежены. Но могут и еще встретиться где угодно. 14 июня, например, по данным навигационных предупреждений у побережья Болгарии вновь появился дрейфующий металлический объект цилиндрической формы", - сказал он в беседе с "Газета.ru".

По мнению адмирала, оторвавшиеся от тросов украинские мины в Черном море должны быть ликвидированы после завершения российской военной спецоперации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что безопасность украинских судов в международных водах до пролива Босфор будет гарантирована. По его словам, проблема вывоза зерна заключается в заминированных портах, передает телеканал "360".

Кстати, саперы подразделения российской армии занимаются разминированием территорий Донбасса. Для выполнения данных задач они применяют роботизированные мобильные инженерные комплексы, рассказывает ФАН.