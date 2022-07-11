Тайвань опроверг сообщения о поставках минометных снарядов Украине

Тайвань утверждает, что не поставлял минометные снаряды на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тайвань не поставляет Украине минометные снаряды, а сообщения иностранных журналистов об этом не соответствуют действительности, говорится в заявлении министерства обороны острова.

В качестве аргумента приводится несоответствие серийных номеров тем, что используются в вооруженных силах Тайваня.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что Тайвань поддерживает суверенитет Украины и выступает против одностороннего изменения статуса-кво.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не меняла позицию по тайваньскому вопросу и продолжает исходить из того, что существует единый Китай, а Тайвань – это его часть. По ее словам, российская сторона выступает против независимости острова.

Напомним, официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщил, что армия КНР провела учения у границ Тайваня.