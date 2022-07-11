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Политика11 июля 2022 5:16

Между Донецком и Мариуполем налажено пассажирское сообщение

Оно осуществляется ж/д транспортом и автобусами с одной пересадкой
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
11 июля начали ходить электрички от Мариуполя до Волновахи

11 июля начали ходить электрички от Мариуполя до Волновахи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирское сообщение между Донецком и Мариуполем налажено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра Мариуполя Константина Иващенко.

Добраться из одного города в другой можно на электричке и автобусе с одной пересадкой. Электропоезда ходят от Мариуполя до Волновахи, а автобусы – от Волновахи до Донецка.

"То есть, этим мы полностью открываем логистическую цепочку, связывающую родственников и близких людей, которые находятся в Мариуполе и в Донецке", - заключил Иващенко.

Как ранее писал сайт "КП-Крым", глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал расписание автобусов и поездов, которые будут курсировать между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Автомобильное и железнодорожное сообщение восстановлено с 1 июля.

По словам Аксенова, с 1 июля впервые за 8 лет открыто регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.