"Известия": в Германии попросили возбудить дело о дискриминации русских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая некоммерческая организация намерена обратиться в суд из-за дискриминации русских в стране. Фигурантом дела может стать глава партии "Христианско-демократический союз" в Берлине Стефан Эверс, сообщают "Известия".

По информации организации, он назвал фашистами людей, принявших участие в автопробеге против русофобии в апреле 2022 года.

Полиция начала расследование по факту обращения, сообщил инициатор письма, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. Если политика признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

При этом российский посол в Берлине Сергей Нечаев ранее заявлял, что случаи русофобии в Германии сходят на нет. Дипломат сообщил, что согласно данным местной полиции, в первые недели после начала специальной военной операции России на Украине количество заявлений в правоохранительные органы на фоне случаев русофобии достигало 200 в неделю. Кроме того, россияне заявляли о проявлении русофобии и в посольство.

До этого немецкое издание Der Freitag сообщало, что Германия должна избавиться от образа врага в отношении "русского" для успешного решения глобальных проблем. Сабина Кебир в своей публикации призывает к поиску баланса интересов и избавлению от образа врага, подчеркивая, что это необходимо для решения глобальных проблем, в частности и климатических.