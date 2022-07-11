Энергокомпании Франции переходят на мазут из опасений дефицита газа

Энергокомпании Франции переоборудуют котлы под работу на мазуте и угле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские энергетические компании приступили к переоборудованию котлов, так как опасаются закрытия предприятий из-за дефицита газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова участников конференции "Экономические встречи", которая состоялась в городе Экс-ан-Прованс.

По их словам, после внесения изменений в конструкцию котлов, они смогут работать на мазуте и на угле.

"Цель состоит в том, чтобы избежать необходимости закрывать завод в случае, если мы столкнемся с дефицитом газа", - рассказал один из участников конференции.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Европе грозят "серьезные конфликты" за распределение газа из-за дефицита голубого топлива.

Мерц обратил особое внимание на необходимость создания плана распределения газа по Евросоюзу, чтобы уменьшить риск "битвы" за энергоресурсы.