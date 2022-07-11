Советник главы Крыма Крючков назвал предрешенным воссоединение юга Украины с Россией

Олег Крючков уверен, что воссоединение юга Украины с Россией неизбежно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воссоединение освобожденных регионов юга Украины с Россией неизбежно, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник, 11 июля 2022 года.

По его словам, киевский режим пытается напугать население контрнаступлением, но его попытки помешать проведению референдума на освобожденных землях "обречены на провал".

"Референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен, - подчеркнул Крючков. - Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал".

Советник главы Крыма выразил уверенность, что Запорожье и Херсон по примеру Крыма станут полноправными субъектами РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина собирает "миллионную армию" с целью отвоевать юг Украины. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский приказал Вооруженные силы страны отвоевать прибрежные районы, которые играют важную роль для экономики страны.

Напомним, руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что референдумы на освобожденных территориях об их будущем статусе следует проводить одновременно.