Союзные силы сообщили о взятии под свой контроль Владимировки и Триполья в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Росси, а также силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье, расположенные в ДНР. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР, который отмечает, что «линия фронта продвинулась далеко вперед», а «подразделения Народной милиции идут вперед, помогая освобождать территорию ДНР».

Кроме того, в оборонном ведомстве ДНР заявили, что курорт на севере республики «Голубые озера» был зачищен от нацбатальонов. «Бежав в Славянск, они мстят, уничтожая инфраструктуру курорта», - говорится в заявлении.

Источник kp.ru сообщает, что союзные силы также освободили село Богородичное, расположенное в ДНР, и на данный момент ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск.