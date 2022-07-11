Mercedes планирует отказаться от дистрибуции в России

Mercedes-Benz может продать своего дистрибутора в России Фото: REUTERS

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz планирует продать имущество своего дистрибутора в России "Мерседес-Бенц Рус" одному из дилеров, сообщает "Коммерсант".

Это позволит автоконцерну из Германии прекратить напрямую работать в РФ. Эта популярная схема используется многими компаниями в странах Содружества независимых государств (СНГ).

Издание утверждает, что наиболее вероятными покупателями являются компании "Авилон", "Автодом", "Мейджор" и "Панавто".

Источник "Ъ" утверждает, что в дальнейшем рассматривается вариант продажи дистрибутором "Мерседес-Бенц Рус" склада автомобилей и дилерского центра.

Другой собеседник уточнил, что до сих пор немецкий концерн не продавал эти объекты, так как опасался санкций со стороны России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Йельский университет подсчитал, что западные компании понесли убытки на сумму более 59 млрд долларов из-за ухода из России. Ученые уточнили, что некоторые западные предприятия только на подготовительной стадии к уходу из России понесли серьезные убытки. Например, британская компания BP потеряла порядка 25,5 млрд долларов, из которых 13,5 млрд долларов приходятся на акции "Роснефти".