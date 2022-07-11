Украинский фигурист Виктор Петренко исключен из федерации за участие в ледовом шоу в Сочи

Фигурист Виктор Петренко на Олимпиаде-1992. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигурист Виктор Петренко, который в 1992 году выиграл Олимпиаду в Альбервиле, был исключен из Украинской федерации фигурного катания. Помимо этого было решено приостановить его полномочия в качестве вице-президента федерации. Причиной для этого послужило участие в ледовом шоу "Аленький цветочек", которое проходит в Сочи. У него в постановке - роль отца Настеньки, главной героини, сообщает "КП-Спорт". Эта роль была отдана олимпийской чемпионке Камиле Валиевой. Участие Петренко в шоу в Сочи осудил уже Национальной олимпийский комитет Украины.

- В президиум УФФК поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как человеку и спортсмену, - говорится в официальном заявлении Украинской Федерации фигурного катания, отмечает "КП-Спорт".

Отметим, что 53-летний Виктор Петренко выиграл в 1992 году Олимпиаду в Альбервиле в мужском одиночном катании, а в 1988 году в Калгари был третьим. В разное время он выигрывал чемпионаты Европы в 1990,1991 и 1994 годах, в 1992 был чемпионом мира.

Напомним, что ранее во время ледового шоу Татьяна Навка не сдержала слез. А вот Камила Валиева, которая катается тоже в шоу, рассказала о первом опыте парного катания. В то же время экс-фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова рассказала об уровне заработков в российском фигурном катании.