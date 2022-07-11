Случай заболевания холерой выявлен в университете Уханя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские эпидемиологи подтвердили сообщение о заражении одного человека холерой в университете города Ухань. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил Комитет здравоохранения муниципального района Учан.

Как сообщается в документе, серологический анализ подтвердил инфицирование данным видом инфекции, а основными симптомами пациента назвали диарею и повышенную температуру. Уточняется, что на данный момент заболевший находится на лечении.

Также отмечается, что на сегодняшний день источник заболевания не обнаружен, и эксперты центра провели дезинфекцию в помещениях университета.

О предполагаемом случае заболевания холерой в городе Ухань сообщил китайский информационный портал «Тяньму синьвэнь» в минувшие воскресенье, 10 июля. Согласно его данным, заболевший холерой был выявлен в общежитии инженерного факультета Уханьского университета, а все студенты, который проживал в здании были направлены на тестирование.