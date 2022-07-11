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Политика11 июля 2022 6:54

Союзные войска освободили село Богородичное в ДНР

Помощник главы МВД ЛНР сообщил, что союзные войска освободили село Богородичное
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Союзные войска освободили село Богородичное в ДНР

Союзные войска освободили село Богородичное в ДНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Росси, а также силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) освободили село Богородичное, расположенное в ДНР. Такое заявление сделал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, отметив, что на данный момент ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск.

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», - написал помощник министра внутренних дел ЛНР в понедельник, 11 июля, своем Telegram-канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 11 июля, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Росси, силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье, также расположенные в ДНР.