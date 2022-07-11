Минобороны рассказало, как живут и отдыхают российские военные в ходе спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны опубликовало видео, на котором можно увидеть организацию непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений Западного военного округа в полевых условиях, которые разворачивают свою работу в ходе проведения специальной военной операции.

«В местах отдыха личного состава, участвующего в специальной военной операции, подразделения МТО проводят плановое обслуживание техники и вооружения … Военнослужащие, которые размещаются здесь, могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях», - уточнили в военном ведомстве.

Отмечается, что организовывают «бесперебойное приготовление пищи» и выпечку хлеба, а также «помывку личного состава». Отмечается, что полевой быт без изысков. Так, развернут передвижной механизированный хлебозавод (ПМХ), комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, полевые кухни и столовые.

«Борщ, щи, рассольник, гороховый и харчо еще бывает», - рассказал военный повар Алишер.

Так, на военной кухне есть пастеризованные наборы со сваренным мясом, обжаренными овощам, специям, которые необходимо только поместить в кипящую воду, а перед приемом пищи можно принять душ в «помывочной».

«Фрукты, соки, сладкое – каждый день. С этим у военных поваров строго. Военнослужащие должны питаться не только регулярно – три раза в день, но еще и разнообразно, и главное – с аппетитом. Еда, прежде всего, должна быть вкусной», - заявил заместитель командира подразделения по тылу Николай.

Кроме того, подразделения ЗВО ведут бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники, для чего развернули пункты ремонта и восстановления вооружения в полевых условиях.