Литва расширила ограничения на транзит грузов в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 11 июля, Литва приняла решение о расширении ограничений на транзит грузов в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Европейского союза.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую таможню, новые ограничительные меры были введены в отношении алкоголя, а также промышленных химикатов, сделанных на основе спирта, древесины и цемента.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия и Литва о решении проблемы с транзитом грузов в Калининград в ближайшее время, отметив, Россия продолжает диалог по данному вопросу. Дипломат также подчеркнула, что Москва примет жесткие меры, если проблема с Калининградским транзитом не решится в скором времени.

Напомним, Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров 17 июня, тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под введенный запрет подпадает примерно 50% товаров.