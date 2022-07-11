Видео задержания 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии опубликовано ФСБ

В Карачаево-Черкесии задержаны 11 террористов Фото: Кадр видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала оперативную съемку задержания 11 членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержанные вели подпольную деятельность на территории республики с целью вербовки местных жителей для вовлечения в террористическую деятельность, а также вели пропаганду терроризма в интернете.

В ходе обыска у террористов изъяли 10 единиц гражданского оружия, три гранаты, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, много боеприпасов и средства связи, которые содержат материалы, подтверждающие причастность этих людей к террористической деятельности.

Против задержанных возбуждены уголовные дела об организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также пропаганде терроризма.

Как ранее писал сайт kp.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали организаторов покушения на главу УСИН Евгения Соболева, которые устроили взрыв его автомобиля. Против них возбуждено уголовное дело. Задержанные дали признательные показания.

*террористическая организация, запрещенная на территории России