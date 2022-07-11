IKEA из-за сбоев на сайте не смогла возобновить онлайн-распродажу в России Фото: REUTERS

Ретейлеру товаров для дома IKEA так и не удалось возобновить онлайн-распродажу для российских покупателей, и после взятой на выходные паузы покупки на сайте компании остаются недоступны четвертый день подряд.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», - говорится на сайте компании.

Напомним, в ночь на вторник, 5 июля, сайт IKEA начал работать с техническими сбоями. Причиной стала масштабная распродажа всех товаров перед уходом ритейлера товаров для дома из России. При добавлении выбранного наименования в корзину сайт сообщал покупателю об ошибке.

Как писал сайт kp.ru, позже компания предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки. Тем не менее форма не работала.