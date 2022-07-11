Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая партия «Родина» развернула масштабную кампанию по выходу республики из Североатлантического альянса, собрав тысячи подписей в крупных городах страны. По словам генсека партии Озгюр Бурсалы, народ страны восстает против НАТО.

«Турецкий народ восстает против НАТО! Наши призывы за короткое время разлетелись, как ветер, в более чем 100 провинциях и районах, собрали тысячи подписей и были поддержаны нашими гражданами», - приводит заявление политика газета Ayd nl k.

Как заявляют генсек партии Догу Перинчек, политика против НАТО важна для экономического будущего Турции. «Родина» не представлена в Великом национальном собрании республики (парламенте). Она активно выступает за взаимодействие страны с евразийским пространством, а также призывает признать воссоединение Крыма с Россией.