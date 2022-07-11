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В мире11 июля 2022 8:04

Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО

Генсек партии заявил, что народ республики восстает против Североатлантического альянса
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО

Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая партия «Родина» развернула масштабную кампанию по выходу республики из Североатлантического альянса, собрав тысячи подписей в крупных городах страны. По словам генсека партии Озгюр Бурсалы, народ страны восстает против НАТО.

«Турецкий народ восстает против НАТО! Наши призывы за короткое время разлетелись, как ветер, в более чем 100 провинциях и районах, собрали тысячи подписей и были поддержаны нашими гражданами», - приводит заявление политика газета Ayd nl k.

Как заявляют генсек партии Догу Перинчек, политика против НАТО важна для экономического будущего Турции. «Родина» не представлена в Великом национальном собрании республики (парламенте). Она активно выступает за взаимодействие страны с евразийским пространством, а также призывает признать воссоединение Крыма с Россией.